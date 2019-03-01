螺旋槳飛機來了 北市三民圓環新地景藝術亮相

2019-03-01 11:49

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市三民圓環因靠近松山機場，日前由台北市公務員整頓植栽後，導入結合松山機場意象的螺旋槳飛機打造地景藝術，台北市公園處表示，新設置的藝術地景不僅為展現地方特色，也更能凸顯周邊花草的繽紛色彩。

公園處表示，於1973年闢建的三民路圓環面積達3320平方公尺，位於民生社區中，是通勤通學時重要道路節點，從車水馬龍的馬路可看到濃密的榕樹、小葉欖仁、印度紫檀、濕地松、華聖頓椰子、黑松及羅漢松等喬木，其中小葉欖仁樹冠層次分明，樹型整齊細緻，營造錯落有致的空間效果；配合不同色彩及質感錦葉紅龍、立鶴花、黃金露華、小葉赤楠、田代氏石斑木等灌木搭配明亮草花展現，營造多變化的層次感，充分展現四季變換之美。

園藝工程隊長胡鴻威表示，這次導入地方意象增加裝置藝術，以飛機呈現周邊松山機場重要場所意象，而豔紅機體加強三民圓環的綠化，搭配周邊園環外圍綠意，設計簡潔流線。

而三民圓環除地景藝術外，隨著延宕多年的台北捷運民生汐止線規畫加速，若能在今年下半年將環境影響說明書送至交通部審查，獲得通過後再進入細部設計，將可能讓民生汐止線在2023年以前分階段開工，預期2030年可完工，屆時民生社區站的兩個出入口，就分別位於富錦六號公園與三民圓環。

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