愛河國際鐵人三項競賽 週日將實施交管

2019-03-01 09:59

〔記者黃建華／高雄報導〕2019第13屆維士比盃高雄愛河國際鐵人三項競賽將在3月3日（週日）6時至11時，於愛河周邊道路舉行，當日清晨6時30分鳴槍起跑。警察局交通大隊為提供民眾良好觀賞環境及減少周邊道路交通衝擊，將對相關競賽路線實施交通管制，過往人車配合。

交管措施如下：

一、單車競賽路線:出河濱國小側門→左轉建國路→建國橋→右轉河西一路→右轉美術東四路→右轉環河街→河西一路→左轉願景橋→美都路→德勝街折返→美都路→左轉同盟三路→右轉建國橋繞行（全程繞行6圈40公里）→左轉建國路→進入河濱國小轉換區。

二、路跑路線:河濱國小側門→左轉建國路→建國橋→左轉愛河兩岸（高雄橋至建國橋）及周邊馬路繞行3圈（全程逆向繞3圈10公里），穿過中正橋時跑橋下步道→第三圈過七賢二路後靠右直走河東路至河南二路終點區。

三、單車競賽路線管制路段: 建國路（市中路至河西路）－河西路（七賢路至中華一路）－美術東四路（河西路至環河街）－環河街（中華一路至河西路）－願景橋－美都路（同盟路至德勝街）－同盟三路（中華路至力行路段北向南車道至建國路段全線）。

鐵人三項競賽時，沿途路段均會實施交通管制，以利賽事進行及維護選手、市民安全。為避免造成交通壅塞，請民眾於當日外出盡量避開競賽路線，如途經活動區域時遇選手通過，請遵從現場員警或義交人員的指揮，停車耐心等候並為選手加油，以達友善城市之目標。

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