寂靜世界的溝通... 聽障學生比語文競賽

2019-03-01 08:05

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部國教署每兩年舉辦「全國聽覺障礙國民國語文競賽」，迄今已邁入第40年，以「巧手」、「勤學」、「人文」、「啟聰」作為今年第20屆主題，與一般國語文競賽不同的是，除了要發揚本國語文、提升國民語文程度外，希望藉此競賽增強學生的自信，達到在寂靜世界的無障礙溝通及友善社會精神之實現。

第20屆全國聽覺障礙國民國語文競賽，比書法、朗讀、手語演講、口語演講及作文等項目，國立台南大學附屬啟聰學校參加國小部、國中部及高職部共獲得12個獎項，成績表現優異，其中國小部書法、朗讀、作文等項目均榮獲第一名的榮譽，為聽障的學生增添不少自信。

南大附聰校長陳秀雅表示，全國聽覺障礙國民國語文競賽是聽障學生兩年一度的盛會，主要啟發聽覺障礙者國語文能力並增進溝通表達的信心，基於成就每一個孩子的理念，儘量提供學生能夠有上台表現的機會，每一屆學生表現都相當不錯，相信藉由老師的引導，同學能夠發揮「自發、互動、共好」的精神，也期待社會大眾多給學校支持與鼓勵。

南大附聰國中部林姓學生在三年前從越南轉回南大附聰國小部六年級，當時她連中文書寫都有困難，只會越南語，對於台灣手語更是完全陌生，第一次月考必須要出越南語的試卷和中文試卷對照考試，經過幾年多位教師的努力及鼓勵下，林同學在這屆國語文競賽全國決賽中，奪得手語演講國中組第二名。

因為寫書法能夠穩定學生的情緒及培養定性，南大附聰多年前即從國小部三年級開始將「書法」列為校訂課程，去年榮獲總統教育獎的南大附聰國中部蔡姓學生雖因先天疾患造成關節活動較不靈活，在國小時從原高雄縣轉學至南大附聰二年級，因為書法課程的啟發，又憑著無比的毅力，一直持續練習書法至今，過去曾榮獲第19屆全國聽覺障礙國語文競賽國中書法組第一名及106年度高屏南地區聽障生國語文比賽書法類國中組第一名。國語文競賽書法類國小部陳同學、林同學代表南區出賽包辦全國決賽第一、二名及國中部陳同學獲得國中組第二名，成績表現相當亮眼。

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