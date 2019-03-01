03/01 各報重點新聞一覽

2019-03-01 06:11

自由時報

視網膜剝離 年輕人變多

台灣常被比擬為「近視王國」，也造成視網膜剝離高居各國之冠，健保統計更發現，國人視網膜剝離含裂孔手術人數從二○一四年五○五三人成長至去年達六○四八人，五年就成長近兩成；而且不同於歐美多集中於中高齡，台灣呈現「雙高峰」，視網膜剝離也常見於二、三十歲年輕族群，近視是最大原因。

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林義雄怒槓朱立倫

爭取國民黨總統初選提名的前新北市長朱立倫日前拋出重啟核四議題，引發討論。長年反核的前民進黨主席林義雄昨天在二二八追思禮拜前受訪表示，任何主張核四廠要重建的候選人，不管競選什麼職位都不應該讓他當選，這種人對台灣土地和人民完全沒有感情，他可以把台灣土地人民拿來做這麼重大賭注，不是無能就是沒有心。

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疑預謀來台殺嬰 星國情侶把親女丟廚餘

新北市一家環保公司上月26日在一個廚餘桶內發現一具女嬰屍體，全案竟疑是一樁驚悚的跨國殺嬰棄屍案！全案經查，新加坡籍24歲郭姓懷孕女子由23歲王姓男友陪同搭機來台，6天後躲在旅館生下女嬰，馬上把女嬰裝袋丟入廚餘桶，當天火速搭機返星，研判2人想讓腹中兒「消失」，有計畫地來台後生產丟棄，女嬰即使不是被大人直接殺害，也是在袋內悶死，且直接丟進廚餘桶，顯示不給嬰兒一絲存活機會，手法凶殘。

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蘋果日報

川金二會 破局 金正恩盼「減核換免制裁」川普拒允諾

美國總統川普與北韓領導人金正恩的「川金二會」，昨突然在無協議狀況下破局！自稱不急於達成核武協議的川普一語成讖，他事後舉行記者會，直指談不攏的癥結在於北韓不願全面無核化，卻要求全面解除制裁，美方無法接受。這個急轉直下的發展震撼國際，南韓股市應聲急殺，終場收跌1.76％，創4個月來單日最大跌幅，美股道瓊期指也應聲走跌。

柯：猶太人最大宣傳 是遭大屠殺 被轟失言 澄清「是以國團結原因」

前晚台北市長柯文哲結束以色列參訪行程返台，在機場受訪說出「猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代屠殺600萬人」，挨轟失言。昨柯參加一日雙城活動時否認失言，解釋以國人很注重大屠殺，將之「變成很重要的國際會議宣傳」，故以國人非常團結合作；學者則直指柯膚淺，以國人團結有其歷史脈絡，並非只因屠殺一事。

聯合報

破局！川金二會未簽協定…解除制裁不同調

川金二會急轉直下，美國總統川普和北韓領導人金正恩廿八日的會談宣告破局，工作午餐和協定簽署儀式緊急取消，全球錯愕。川普會後舉行記者會表示，美朝對解除制裁不同調是峰會破局主因，北韓要求全面解除制裁，但美方不同意。目前尚無第三次川金會計畫。

「美女互看 眼神最惡毒」…韓國瑜妙喻與柯P關係

二○二○總統大選，國民黨黨內初選又拋出「二階段」且不排除徵召的說法，被解讀是為人氣指數呼聲高的高雄市長韓國瑜參選保留空間，而各項民調也顯示，韓若參選將是台北市長柯文哲最大強敵，韓昨被問到是否參選時表示，世上最惡毒的眼神，就是兩個美女在看對方的眼神，「現在柯P跟我互看的眼神，不曉得有沒有這麼惡毒」。

中國時報

全面無核化VS.全面解除制裁 川金談判破局 美朝維持雙暫停

第二次「川金會」2月28日上午在越南河內登場，中午過後形勢急轉直下，白宮率先發布美朝「沒有達成協議」，峰會提前結束的消息。美國總統川普說，北韓希望解除「所有制裁」，也在許多領域表現出棄核決心，但仍未滿足美國所期望的全面無核化，這是會談未達成協議的主因。一般認為，川金二會破局並不會讓朝鮮半島局勢急轉直下，美朝雙方都會維持目前雙暫停（暫停核試、暫停軍演）局面。

轉型正義成鬥爭 小英不同意

民進黨政府推動促進轉型正義以來，引起很多政治紛擾。蔡英文總統昨發表談話指出，有人誤解轉型正義只是政黨鬥爭，也有人認為，過去的事不必再提，「我必須再次嚴肅表達，我不同意這種看法。」

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