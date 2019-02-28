台灣燈會破紀錄！今天167萬人擠爆 車潮也塞翻

2019-02-28 22:35

［記者陳彥廷／屏東報導］228連假首天，台灣燈會的人潮就打破紀錄，統計到晚間10點就已經超過百萬，達到創紀錄的167萬，比屏東縣的人口還高出2倍多，台灣燈會開展以來累積836萬人，爆量人潮也嚴重考驗接駁任務，自駕遊客狂增加上過馬路的人潮，讓3個轉運站車速緩慢，就連環灣道路也第一次出現動彈不得的情況。

台灣燈會今天迎來連假首天，受限口袋地形所採取的「全接駁」政策，讓接駁任務備受壓力，加上這幾天自駕客越來越多，許多汽、機車就停在台17線兩側，人潮跨越馬路時就會阻礙車流。另外民間私闢的停車場，不論是否收費都已爆滿，人來車往導致車輛無法及時疏運人潮。

晚間更傳出有接駁車在轉運站附近發生擦撞，佔據車道需等警方前來處理排除事故，讓今晚燈會的疏運任務更加艱難，所幸擦撞事故在今晚近10點時排除，車流已逐漸移動。

由於一度人潮爆滿，部分人潮不耐久候，直接從西轉運站步行至最近的P1停車場，讓環灣道路的人行步道出現少見的人龍。

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