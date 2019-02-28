研究：老闆「歹逗陣」 員工易得心臟病

2019-02-28 20:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕您的上司或老闆很龜毛難相處嗎？言行表現是否常讓人感到頭痛或恨得牙癢癢的？若答案是，恐怕您得多保重！瑞典長達10年研究顯示，工作壓力大，與老闆關係緊張，會導致心臟病風險增加40%。

英國廣播公司中文網（BBC）2月27日報導，根據瑞典發表在英國醫學雜誌上的一項長達10年的研究顯示，和公司領導關係不好可以讓人患心臟病的風險增加40%。美國奧蘭多健康心臟研究所的心臟專家庫馬說，「工作上壓力大能夠誘發心臟病。」因此，仇恨你的老闆會傷害你的心臟，這句話可是千真萬確的。如果再加上其他一些因素，例如沒睡好覺、飲食不佳，還可能讓員工心血管疾病的風險進一步增加。

遇到一個「壞」老闆，員工罹患心臟類疾病的機率較高外，BBC指出，還有一些原因是大家平時沒有注意到的，例如已經有越來越多證據證明口腔與心臟健康的關係，但了解的人並不多。牙齦出血、發炎都有機會讓口腔細菌進入血管，形成脂肪斑塊，同時也會誘發血管發炎，而這些症狀有可能導致心臟病或中風。此外，包括經歷過創傷事件、長期孤獨感、憂鬱症以及停經期都有可能提高罹患心臟病的機率。

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