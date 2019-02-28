台灣燈會夯卻不賺機會財 東港地主、商家免費提供民眾停車

2019-02-28 18:49

〔記者李立法／屏東報導〕台灣燈會人潮爆棚，業者無不把握機會大賺燈會財，大鵬灣燈區周邊停車場一位難求，卻有佛心地主及商家免費提供場地給賞燈民眾停放汽機車，暖心訊息PO上網後，引起網友熱情按讚，直誇是「台灣最美風景」。

228連假吸引爆量遊客湧進大鵬灣賞燈，位於省道台17線上靠近大鵬灣的三菱順益東港所，免費開放廠房讓賞燈民眾停放機車，不少民眾以為要收錢，詢問廠方「停一次多少錢」，廠方人員則回答「我們不收費，只收一句謝謝 」，廠方暖心融化不少網友。

同樣位於台17線上靠近順益東港所的一處空地，昨天也免費提供民眾停車，地主還熱心地在網路PO出位置圖，引導賞燈民眾找到停車場，網友大讚佛心來著，真是台灣最美的風景。

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