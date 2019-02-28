228連假 高公局預估國5明天從早塞到半夜

2019-02-28 18:41

［記者林敬倫／宜蘭報導］228連假首日，國5南下上午6點起出現回堵，主線最長從雪隧北口回堵約7公里；高公局預估，在4天連假中，明天將是國5總車流量最多的一天，南下約6點半湧現車潮，北上上午10點就會壅塞，預計晚上11點才會紓解。蘇花改部分，今從上午5點開始回堵，蘇花改蘇澳入口上午最長回堵1.5公里；公路總局預估，明車流量會大減，後天才會有北返車潮湧現。

國5南下今上午7點至12點實施高乘載管制；上午車況，國3南轉國5最長回堵4公里，國3北轉國5最長回堵9公里，石碇交流道轉國5最長回堵約3公里，主線從雪隧北口最長回堵約7公里，壅塞現象約晚間8點結束；北上則一路順暢。

高公局指出，國5今天南下平均時速約20至40公里，明天南下車流量會減少一些，但北上會增多，南北雙向總車流量將是連假4天最多，南下跟今天一樣，約6點半湧現車潮，北上則是預估上午10點開始會壅塞，預計晚上11點才會紓解。

至於蘇花改，今5點開始車流量就向上衝高，上午平均每小時約900輛次以上，蘇花改蘇澳入口最長回堵約1.5公里，至下午1點後，回堵現象才得到紓解；公路總局指出，明日車流會減少很多，預估要等到後天才會有北返車潮湧現，且上午10點至下午5、6點，是最塞的時間點。

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