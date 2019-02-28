苗栗慈父車禍亡留8子女 各界愛心湧入

2019-02-28 18:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉姚姓男子日前車禍死亡，因姚男是家中經濟支柱，身後8名子女生計頓失，各界紛紛伸出援手。苗栗縣長徐耀昌於今天前往慰問，致贈2萬元慰問金，也允諾提供後續生活津貼、教育學雜費減免等補助，並感謝社會各界的愛心捐輸，讓家屬感受社會的愛心與溫暖。

姚男與妻子靠種菜及賣炸物養活8名子女；他於26日，騎車到新竹幫中度腦性麻痺身障的女兒拿藥，返家途中於國道3號香山交流道匝道口附近，被大貨車輾斃。

姚男為家中經濟支柱，長子為職業軍人，次子打零工，三子服兵役中，其餘5名為尚在就學之未成年子女，其中次女是中度腦麻身障者，平日靠姚男接送上下學，姚男往生後，姚家生活頓失依靠，經媒體披露後，引各界關心。

徐耀昌今天與阿斌哥大愛協會創辦人李文斌、國際獅子會300-G1區總監吳錦川、縣府社會處長范陽添等人前往頭份市立殯儀館為亡者捻香並慰問家屬。

徐耀昌指出，縣府第一時間已請社會處協助，並針對其家庭狀況連結相關資源，多個企業、社團紛紛伸出援手；群聯科技將協助未成年子女教育費、京元電子允諾提供腦麻女兒交通的接送、阿斌哥大愛協會則捐助7萬元喪葬補助費用、國際獅子會300-G1募款13萬7千元、裕隆汽車也發動內部募款。

徐耀昌感謝各界，讓家屬感受社會的愛心與溫暖，縣府後續也將指派專責社工協助，連結公私相關資源，使善款發揮最大效益，陪伴案家度過困境。

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