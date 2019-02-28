古都馬拉松前夕空品頻紫爆 環保局上緊發條備戰

2019-02-28 17:12

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南將於週日舉辦一年一度的古都國際馬拉松，儘管近2年遷就空氣品質而改到3月初舉辦，但台南近來空品時常不佳，更出現紫爆。對此，環保局表示，從今日起啟動應變措施，包括加強洗街、管控工地，並在當日即時監控空品，讓民眾跑得安心。

由於大環境吹東風、境內外汙染物等影響，台南PM2.5汙染物濃度近來時常不佳，昨日更達紫爆程度。面對將於3月3日舉辦的古都國際馬拉松，環保局表示，路跑屬於較劇烈的運動，若在空氣品質不佳時進行長跑，恐會影響身體健康，因此已提前針對賽事沿線37處工地加強巡視，要求加強防制開挖、回填等易揚塵工程污染，並清潔出入口與土方覆蓋。

同時，環保局也從今日展開加強周邊道路洗街作業，包括新樂路、安平路、四草大橋等9條賽事路段及周邊主要道路，預計洗街長度增加132.8公里，可減少PM2.5排放約80.6公斤，比賽當日也將設置「定址式空氣品質微型感測器」，即時監測空品並依情況採取相關應變作為。

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