大聲說愛！ 深情告白嗨翻228連假

2019-02-28 18:05

〔記者張忠義／高雄報導〕楊吉川基金會為了鼓勵年輕人把握與父母相聚的時光，特別在228連假期間在高雄漢神巨蛋廣場舉辦溫暖送愛活動，不僅讓幼童及65歲以上的長輩可以免費領取發熱衣，更搭上近期全台的賞花熱潮，打造讓人蒙發少女心的粉紅貨櫃花屋，以及現場大聲說愛的活動，讓民眾可以帶著父母與小朋友到現場，有得玩又可以拿禮物，最重要的是可以與家人一起度過歡樂的228假期。

有對父子在現場，單親的男孩大聲對爸爸說出「謝謝爸爸每天送我上下學還賺錢讓我可以補習，我愛你！」感動現場民眾引起一票掌聲。

許多領取完發熱衣的民眾，也紛紛投入大聲說愛的行列，有帶著年邁父母到現場的人，也有帶兩三個孩童的母親們，一位王小姐分享：「有機會也讓長輩參與年輕人的活動，也能聽聽平常孩子們害羞不敢說的感謝，覺得很棒！」

楊吉川基金會執行長楊修翰表示，希望能透由此活動，把南部人的熱情，送給連假期間來到高雄玩的所有人，也能帶著親人出來走走，照留下美好回憶，愛就是要說，不要讓人生留下一絲遺憾！

活動現場以粉色調布置了繽紛的拍照打卡貨櫃屋，用花朵裝飾的「LOVE」更是吸引了一票民眾圍觀，紛紛排隊朝聖，打卡留念，電音風格視覺加上夢幻花屋，讓公益活動質感提升到全新的境界。

活動4天預計發放數千件發熱衣，更準備了超過500組獎品，鼓勵民眾與親人或朋友一起打卡秀恩愛，勇敢把愛說出來，只要在連假4天內15:00~17:00、18:00~20:00於空間內花牆拍照上傳FB，現場說出你對家人的愛，並加入活動LINE@，即可抽獎。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/