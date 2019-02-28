鋼琴神童變身旅美音樂教授！ 黃新易重回家鄉新北表演

2019-02-28 17:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕28歲的台灣籍留美青年鋼琴家黃新易，15歲就在美國卡內基音樂廳演出，現在是紐約市立大學音樂系助理教授，他在10多年前展現音樂天賦，得到當時的台北縣長周錫瑋協助，在縣府音樂廳演出，贊助出國深造旅費，如今黃新易享譽國際樂壇，新北市文化局長蔡佳芬邀請他再於新北市音樂廳演出，回饋鄉親父老，黃新易欣然應允。

蔡佳芬是國內知名的長笛音樂家，在台大創新設計學院任教，兩人相談甚歡，相約屆時要在黃新易的音樂會上合奏，令人期待。

在三重出生的黃新易，從小跟在姊姊旁看姊姊學鋼琴，越看越有興趣，也吵著要學，黃新易以過人天資加上勤練，國中、小都讀音樂資優班，15歲就獲得美國鋼琴比賽冠軍，受邀在著名的卡內基音樂廳演出，國內鄉親與有榮焉，當時由周錫瑋和三重市長李乾龍協助他在縣府舉辦「圓夢音樂會」，贊助他出國進修的旅費。

黃新易說，在國外演出及念書時，常常會思念家鄉和家人，但不管是得到特別的成就或是遭受挫折時，他會把思鄉的情緒轉化成音樂的能量和繼續追求卓越的動力，讓他能夠堅持到底，一路走到現在。

黃新易曾被美國專業雜誌《Beyond Arts & More》譽為「令人讚嘆的鋼琴家」，一年演出近80場音樂會，演出足跡遍及全世界，目前是紐約州立大學石溪分校博士候選人，並擔任紐約市立大學皇后分校音樂系助理教授，2015年至今，每年都回到台灣在國家音樂廳演出，也在東吳大學音樂系「大師班」講座開講。

黃新易今天與蔡佳芬見面，受邀7月再次到新北市政府演出，能有機會重回市府音樂廳，對黃新易有很大的意義，他說，自己能有今天的些許成就，他從未忘記父母和地方鄉親的栽培與期許，會用最好的表現回饋給新北市鄉親。

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