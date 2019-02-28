新北社團補助申請 4月以後才受理

2019-02-28 14:22

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今年度的總預算上週才經市議會審查通過，由於預算編列調整議員建議款的使用方式，導致許多社團申請補助計畫生變，社會局已在官網公告，目前尚無法受理社團補助申請，需等4月議會開議通過補助規範後，才會開始受理。市議員陳儀君指出，包括教育局、文化局等與社團相關的單位，都能比照社會局，盡速提出一套補助辦法。

新北市政府今年度總預算將議員建議款1200萬元，從原分配資本門（地方建設及補助設施設備）400萬元、經常門（業務、差旅費）800萬元，全數調整用在資本門用途。另外，社會局原編列的1.8億元社團補助經費，則刪減0.8元剩1億元。

由於許多民間社團跟學校社團，多年來已經習慣透過議員申請經費使用，經常門補助取消後，引起不少擔憂；社會局長張錦麗強調，社會局仍會培力民間團體從事公益活動，對經費的補助會提出一套補助標準，不過，議會通過預算時曾附帶決議，補助規範必須向議會報告獲得同意後，才能動支預算；目前已積極研擬規範，預計在議會4月開議時送交議會。等到議會同意後，社會局會舉辦說明會，對外說明規範內容。

張錦麗強調，未來補助社團，將秉持公開透明、在地支持、公益導向及鼓勵創新4項原則，所有補助案都會上網公告，並規定活動必須在新北市境內舉行，甚至不排除以打擂台的方式，讓各社團的方案競爭，除了照顧服務弱勢，也讓社團有切磋的機會。

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