OL鼾聲如雷 靠雷射治好困擾多年困擾

2019-02-28 13:36

〔記者方志賢／高雄報導〕45歲戴小姐是名「阻塞型睡眠呼吸中止症」患者，因睡眠品質不佳，原本到醫美中心求診希望治療黑眼圈，醫師發現她睡覺鼾聲如雷，研判是造成失眠、黑眼圈的原因，建議她接受非侵入性的止鼾雷射，才改善困擾多年的打鼾問題。

高市阮綜合醫院醫美中心醫師李伯寧表示，戴小姐是名上班族，以前可一覺到天亮，更年期後睡覺會說夢話、打鼾，早上起床覺得疲累、沒睡飽，因鼾聲如雷，夫妻也分房睡。

李伯寧說，戴小姐因睡不好、精神變差，還出現黑眼圈，原本到醫美中心求醫，希望治療黑眼圈，但經醫師問診檢查後，發現她有打鼾問題，經打鼾自我檢測確認。戴女後來接受止鼾雷射後，不但改善打鼾問題，失眠、黑眼圈也獲解決。

李伯寧表示，門診不少婦女，因更年期荷爾蒙的改變，舌肌及喉頭肌肉鬆弛、癱塌，阻塞住氣管，需張嘴呼吸，進而鼾聲如雷，若「阻塞型睡眠呼吸中止症」，夜間睡覺時數百次短暫窒息，不但睡眠品質不佳，嚴重還會有高血壓、中風，甚至增加猝死風險。

李伯寧說，以雷射治療打鼾，是對懸雍垂（俗稱「小舌」）、軟顎、舌肌及周圍組織黏膜進行加熱，刺激膠原蛋白新生重組，收緊呼吸道的鬆垮組織，讓患者睡眠時呼吸道暢通不再塌陷，改善打鼾與睡眠品質，黑眼圈也跟著減輕。

李伯寧說，止鼾雷射需自費，輕者要施打1、2次，嚴重者須施打3、4次，打鼾問題就可明顯改善。

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