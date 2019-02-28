高雄輕軌二階公聽會爆衝突 有人嗆要炸掉輕軌

2019-02-28 12:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌二階是否續建的首場官辦公聽會，今天上午舉行，正反雙方數度爆發言語衝突，還有民眾嗆聲如果輕軌續建，要炸掉輕軌。

高雄市長韓國瑜上任後，做出輕軌二階暫時停工的決定，強調民眾對輕軌二階反彈聲浪太大，必須停工先傾聽民意。

針對輕軌第二階段是否續建？或改以高架或地下方式？捷運局從今天起，將舉辦5場公聽說明會，做為後續決策參考。

今天第一場說明會於正興國小登場，吸引3、400人參加，支持續建與反對續建的民眾各據一方，不過，登記發言的前17人，一面倒支持輕軌續建。

輪到第18位發言的民眾，他自稱出身海軍爆破大隊，指前17位支持民眾都是同一團體，當場嗆聲說若輕軌二階續建，他會炸掉輕軌，還與支持者互嗆。眼見衝突一觸即發，警方趕緊上前勸阻，衝突才未擴大。

基進黨也發表聲明說，上午召開的輕軌公聽會中，有反對方自稱爆破大隊退役、並揚言將爆破輕軌、指控支持方皆為收錢走路工，並對基進黨發言人陳柏惟大罵三字經，基進黨將於今天下午2點召開直播記者會，說明衝突始末。

高雄市捷運局表示，會中有民眾表達反對輕軌意見時，因情緒高漲而加入個人主觀意見，以致台下民眾不滿，而數度爆發口角，經現場警方及市府人員協調後，雙方均已冷靜，並未擴大衝突。

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