228連假 到陽明山賞櫻、士林官邸看鬱金香

2019-02-28 12:28

〔記者郭安家／台北報導〕在台北過228連假，除了可參加凱達格蘭大道共生音樂節，台北市公園處也表示，尚未安排行程民眾，也可至士林官邸欣賞鬱金香展，有日本富山縣特有鬱金香品種，應景打造的荷蘭風車、木鞋，展期至3月3日結束；另外陽明山花季2月15日開跑，山櫻花、八重櫻即將進入尾聲，緊接登場的是進入盛開期的昭和櫻。

公園處表示，陽明山花季自2月15日開跑，隨著時間轉變，不同櫻花品種也輪流上台當主角，較早開花的山櫻花、八重櫻大多已即將進入尾聲，緊接登場的是目前進入盛開期的昭和櫻，而吉野櫻也可開始期待了，不妨趁著228連假上陽明山賞櫻。

公園處指，陽明公園櫻花範圍廣，昭和櫻從湖山綠地旁的湖山路兩側開始，經過花鐘停車場後方噴水池周邊，一直到花鐘前的櫻花溪流區。吉野櫻則分布在遊客中心旁與全齡步道附近，都是主要吸引目光的賞櫻區；另在更高處的陽明第二停車場，也就是陽明山國家公園遊客中心對面，入口也有吉野櫻，每每在盛開時都吸引民眾目光。

另外，士林官邸鬱金香展，目前正值花朵盛開時期，公園處表示，今年鬱金香展也與日本富山縣礪波市合作，展出富山縣特有鬱金香品種，現場打造荷蘭風車、木鞋及鬱金香造型物，讓大家大飽眼福。公園處說，展期將於3月3日結束，每日開園時間為上午8時至晚上9時。

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