逛花博最愛買 10大暢銷商品出爐

2019-02-28 12:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博參觀人數突破500萬人次，紀念商品也持續熱賣。市府經發局統計，印有吉祥物石虎家族與歐米馬的紀念T恤最受歡迎，吉祥物絨毛玩偶系列第2，顯示石虎家族與歐米馬對遊客相當具有吸引力，連帶增加紀念商品買氣。

經發局指出，花博紀念商品超過650項，根據統計，10大暢銷系列商品依序為：吉祥物紀念T恤、絨毛玩偶、吸管杯、夾鏈袋、棒球帽、石虎明信片、襪子、3D木型公仔立體拼圖、L夾、紀念傘。

各款吉祥物紀念T恤穩居排行榜第1名；吉祥物絨毛玩偶熱賣程度緊追在後，平均每天賣出上百隻。吉祥物石虎家族模樣可愛，擄獲大小朋友的心，圓滾滾的虎爸絨毛玩偶受各年齡層喜愛，是銷售數量最高的玩偶，幽默風趣的歐米馬擁有大批女性粉絲、來虎則是小朋友的最愛。

紀念品店林姓女店長說，寒假及開學時間，學生族群相當捧場，夾鏈袋、L夾、色鉛筆、吊飾筆、滑鼠墊等文具類商品銷售量有明顯上升。色彩鮮明略帶透明感的吸管杯，好看又實用，更是學齡孩童的最愛，搶佔排行榜第3名。另外，來虎圖案設計的MIT棉質襪，討喜又俏皮，是許多家長為小朋友增添選購的開學衣物最佳選擇。

為讓遊客進一步認識保育類動物石虎，市府開發一系列石虎真實照片製成的明信片，吸引遊客目光，相當暢銷。此外，還有與在地廠商合作販賣石虎手繪傘、花博意象傘、吉祥物紀念傘，希望藉由印上石虎圖樣的日常生活用品，象徵為石虎棲地撐起「保護傘」，喚起對石虎保育的重視。

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