連假去哪玩？沿著新店烏來賞花泡湯趣

2019-02-28 11:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕二二八4天的連續假期，說長不長，如果沒早就預定好長途行程，北部地區的民眾可以沿著新店、烏來景點賞櫻，或到位於新烏路上的文山農場賞杜鵑、茶花，再到烏來泡湯、吃美食，輕鬆自由探訪新北郊區的春天秘境。

最靠近市區的賞花景點是新店的陽光運動公園，緋紅奪目的河津櫻花大道現正怒放，民眾停車也方便，可沿著河濱步道欣賞櫻飛如雪的景致，除了嫩粉色的河津櫻花，還有山櫻及八重櫻陸續綻放，展現不同的嬌艷姿態。

從新店沿著新烏公路往烏來，位於路旁的文山農場也是一處賞花及山景的好去處，文山農場擁有廣大的草坪和園區，民眾可循著園區內的棧道和小徑踏青，欣賞正在盛開的茶花和杜鵑花，感受世外桃源的魅力；還有許多民眾利用假日來此露營烤肉，增進親子互動情趣。

拜訪春季的烏來，擁有獨特的泰雅原住民文化，加上原始粗獷的來峽谷和溪流風光，永遠都看不膩；乘著烏來的觀光台車，從烏來老街旁的台車車站出發，輕鬆載著遊客前往瀑布風景區，瀑布觀賞區旁盛開的櫻花，與飛瀑流水的景致十分搭配，到內洞森林遊樂區呼吸芬多精，一天的行程結束前，在烏來泡溫泉、吃美食，更是遠離都市喧囂、重新補充精神能量的最佳選擇。

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