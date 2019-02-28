圖輯》24年一次看個夠！台灣燈會兩輪的12生肖主燈展示

2019-02-28 11:46

〔記者張忠義／高雄報導〕台灣燈會已邁入第30個年頭，今年在屏東大鵬灣舉行，無人機燈光秀及海上煙火，陸海空國際級展演把大鵬灣變成璀璨樂園，開創了台灣燈會新高度，每年燈會主燈造型皆以該年生肖為主題，12生肖主燈已超過兩輪，被譽為追逐煙火的男人呂展源，在本報展示兩輪的12生肖主燈，與讀者分享。

30多年來醉心於追逐煙火拍攝的呂展源，為了捕捉煙火瞬間的美麗，揹著近20公斤重的攝影器材在國內外南征北討，到處追著「煙火」跑，只為了完美地呈現出最美麗、動人的「煙火」身影。

呂展源在1985年接觸煙火攝影至今，追逐逾1,500場煙火秀、其間曾遠赴法國巴黎鐵塔國慶、北京奧運會、湖南瀏陽國際花炮節、日本琵琶湖、日本秋田大仙市、香港維多利亞港、澳門國際煙火比賽、泰國芭達雅等地，最難得的是完成世界煙火迷三大聖地，杜拜哈里發塔、澳洲雪梨、法國巴黎鐵塔的拍攝任務。

呂展源是彰化縣員林人，小時候爸爸帶他去台北看國慶煙火後，就愛上了紅的、綠的、黃的各種顏色在天空中綻放的景象，往後的便與煙火結下了深深的不解緣份，這位台灣有史以來首位煙火攝影家，利用工作閒暇之餘，培養自己對攝影的興趣，發展出一個獨特的自我生命空間，與煙火為伍，為自己的人生彩繪出七彩繽紛的「花火世界」。

人類因夢想而偉大，煙火因呂展源而更加璀璨，呂老師對煙火攝影的熱愛與執著，累積30餘年的實際拍攝經驗與上萬張優秀滿意的作品，近幾年亦常獲邀至全省各地作「煙火攝影專題」的演講或展覽，呂老師的「煙火攝影世界」一書也即將出版，將與廣大的煙火迷、攝影同好、民眾分享其內心的花火世界！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/