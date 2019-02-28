連假首日國道大塞車 預期下午4點才紓解

2019-02-28 11:26

中午高乘載管制結束後 還會有一波車潮上國道

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是228連續假期首日，雖然東、西部國道南下都有實施高乘載管制，不過，國道上午還是相當壅塞。交通部高速公路局表示，東、西部國道今日上午6點就先有一波車潮，趕在高乘載管制前上路；高乘載管制後，仍持續有車輛湧入國道，國1湖口－新竹系統、國3鶯歌系統－關西服務區、國5南港系統－頭城，時速幾乎都在40公里以下。高公局表示，由於中午高乘載管制結束後，依照往例還會再有一波車潮上國道，預期東、西部國道今日要到下午4點後，車潮才會明顯紓解。

以往國5有實施南下高乘載時，南港系統－坪林車速大致可維持在40公里以上，不過今日連坪林－頭城車速都在40公里以下。高公局表示，現在無法說高乘載管制是否失效，因為有非常多原因會導致交通壅塞，尤其是在路線容量飽和時發生事故，那整個車流就會瞬間崩潰，且今日上午國5南下路段，也不是全部時間時速都在40公里以下。截至上午10點30分，要上國5車潮回堵到國3狀況已經逐漸紓解，不過，今日國5還是預期會塞到下午4點，呼籲用路人能多利用替代道路。

西部國道方面，國1楊梅－新竹系統、王田－彰化、國3鶯歌系統－關西、快官－霧峰系統是較為壅塞路段，更時不時出現紫爆（時速20公里以下）情況。高公局表示，西部國道出現紫爆，包含國1湖口服務區－竹北、國3鶯歌系統－龍潭，主要都是有事故發生，且事故排除後，車輛要重新起步，車流還要一段時間才會恢復順暢。西部國道下午狀況，高公局表示，要看中午高乘載結束後的車潮是否很大，若車潮相當大，可能要到下午3點至4點才會恢復順暢，提醒民眾上路前，可先上高公局網站查詢最新路況。

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