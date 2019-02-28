狩獵遇台灣雲豹！魯凱族獵人12年後說出真相…

2019-02-28 10:30

［記者黃明堂／台東報導］排灣族阿塱壹部落傳出族人目睹台灣雲豹，卑南鄉魯凱族排達魯瑪克部落 主席胡進德也表示，12年前狩獵時，同行獵人發現雲豹，且開槍射擊未中，證明台灣雲豹是「神的孩子」！

南島社區大學昨天召開記者會，阿塱壹部落以發現台灣雲豹為由，訴求部落自主守護傳統領域，達魯瑪克部落也呼應此一訴求，部落主席胡進德回顧12年前同行獵人遇到台灣雲豹的經驗。

胡進德說，他從小跟長輩到大南溪上游的傳統領域山上打獵，12年前有次跟獵人朋友上山，分頭尋獵再相遇時，友人告訴他看到台灣雲豹，並且開槍射擊，但沒命中。隔天，他們到豹出沒處，有看到樹幹明顯抓痕。

獵豹失敗，胡進德說，這是神的旨意，因為雲豹在族語裡的意思就是「神的孩子」、「上天的寶貝」，是不能隨便傷害的，受到神的保護，豹未受到傷害。

他說，當時有考慮公布此一遇豹訊息，但耆老不同意，怕消息傳出去，會被禁止上山，直到現在，他才敢講出來。

胡進德強調，只有部落的人才知道山羌、山羊、水鹿等野生動物棲息在哪裡，政府怂將山林歸還給原住民管理，保護自己的森林。

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