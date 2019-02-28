扯！過年買海苔禮盒送人 打開一看竟已過期8年...

2019-02-28 07:19

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名張姓女子過年買禮盒送人，不料一打開竟發現是8年前的海苔，令她當場傻眼，「禮盒外包裝日期打印2019年，但裡面分裝小包裝日期竟是2011年，8年前的海苔拿出來賣，真的太誇張！」對此製造業者喊冤，該產品2013年已停售，不解為何過這麼多年還出現在市面。

根據《蘋果》報導，張女在楓康超市南投店買了每盒15小包裝入，共10盒的橘平屋岩燒海苔禮盒，最近把自己留著吃的1盒打開，一拆開就聞到嚴重的臭油耗味，拿起小包裝一看，有效日期竟寫2011年11月27日，但禮盒外包裝卻是2019年11月12日。

張女表示，當時橘平屋對她說可到楓康超市辦理退費、換貨，但楓康認為她無法證明其他盒也有問題，因此只給她「退一盒的費用或是一盒換一盒」，張女對此相當不滿，認為超市很沒誠意。

橘平實業管理部協理徐亦瑾對此表示，消費者投訴的產品早在2013年10月就已經停產，對於自家公司禮盒中出現8年前商品也直呼不可思議，逾期商品都會銷毀，不理解為何會隔了那麼多年竟出現在市面上，除將內部調查外，也會主動通報主管機關協助。

南投縣衛生局到場稽查則發現，同款海苔內外包裝日期皆相符，效期沒有問題，由於製造商在台北市，因此將由台北市衛生局著手調查。

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