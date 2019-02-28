228連假首日國道6大地雷區 國5南下清晨「紫爆」！

2019-02-28 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕今日是228連假第一天，清晨國道5號南下路段就已湧現車潮。高公局預估今天是南下交通量最大的一天，國道6處重點壅塞路段行車時間恐是平常3倍至5倍。

今天上午6點多，國道5號南港到石碇路段已經出現「紫爆」情況，行車時速不到20公里，石碇到坪林路段不到60公里。國1湖口服務區到新竹路段、國3深坑到木柵時速不到40公里。

高公局昨天就預估，今上午8點至下午1點的6大重點壅塞路段，包含國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、茄苳-西濱、烏日-霧峰。另外，國5南港系統-坪林則預計上午6點就會湧現車潮，可能會塞到下午4點。

高公局提醒，今天上午7點至中午12點，東、西部國道均實施南下高乘載管制，車內人數未達3人無法開上國道。

其他相關疏運措施，包含入口高乘載管制、入口匝道封閉、全線單一費率、夜間暫停收費、開放路肩、入口匝道儀控等。較特別的是，3月3日連假最後一天，夜間免收費時段延長5個小時，當天國道全線從凌晨0點至上午10點免通行費。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/