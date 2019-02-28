02/28 各報重點新聞一覽

2019-02-28 06:13

自由時報

法部修法重懲 酒駕再犯致死 可處死

法務部研擬的酒駕加重懲罰草案昨出爐，在刑法公共危險罪章增列「再犯」致死刑責，最重可處死刑，另增加「沒收條款」，只要吐氣所含酒精濃度達每公升○．二五毫克將沒收車輛。草案同日送行政院審議。

詳見法部修法重懲 酒駕再犯致死 可處死。

中年女性 腰圍勿超過80公分

腰瘦不僅美觀，也是健康指標！國民健康署統計，二○一七年女性十大死因中，慢性病就佔七項，提醒女性腰圍超過八十公分（約三十一．五吋）就是腰圍過粗，要注意代謝症候群及慢性病風險大增。

詳見中年女性 腰圍勿超過80公分。

首例！ 「摸她一把」抓去關

鄭姓男子在公園看到一位正妹走過身旁，快速突襲摸了對方下體部位一把，雖時間短到可以秒計，但高等法院認定鄭男性騷擾女子後造成對方身心受創，且犯後無悔意，將鄭男重判八月徒刑定讞；本案是以突襲手法對被害人重點部位「摸一把」、遭判刑須入獄的首例。

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蘋果日報

酒駕累犯害命 最重判死 修法草案出爐 酒測0.25就沒收車輛

「我在這裡要告訴酒駕被害家屬彭爸爸，他的小孩沒有白白犧牲，他用他的生命，喚醒大家對酒駕的重新省視。」法務部長蔡清祥昨公布《刑法》酒駕肇事的修正草案，並向2月初台中酒駕案罹難者的父親隔空喊話，這次政府終於聽到人民聲音，未來酒駕累犯再撞死人，最重可判死刑，刑度比照殺人罪；此外只要酒測值達0.25mg/L，不論有無肇事，一律宣告沒收車輛。

川金隔８月會面 握手11秒 閉門談20分鐘 今再上談判桌攻防

美國總統川普和北韓領導人金正恩在暌違8個多月後，昨再度見面，兩人在越南河內會面，雙方握手11秒後展開20分鐘的會談，隨後率幕僚共進晚宴。昨晚的會面是暖身性質，為今天登場的正式會談營造友好氣氛。南韓《朝鮮日報》昨報導，針對朝鮮半島無核化的具體措施，雙方直到昨天仍未能達成共識。

聯合報

暖冬遊補助沒來 業者寒冬「不想陪政府玩了」

為刺激觀光，蔡政府去年十一月推出「前進宜花東，高屏暖冬遊」，及今年擴及全台的「擴大國旅暖冬遊方案」，補助民眾旅遊住宿，由業者先代墊，再向觀光局申請核銷。不過，由於核銷龜速，花蓮更爆出至少有五成業者都還沒拿到補助款，業者抱怨「賣出愈多房，就卡住愈多錢」，參與業者不少是中小型旅宿，政府欠錢影響周轉，營運陷入寒冬。

南亞核武大國首見相互空襲 印巴擊落戰機、關閉領空

印度與巴基斯坦廿七日均聲稱在克什米爾擊落對方戰機，並先後宣布關閉領空，雙方地面部隊也在十多個地點相互開火。兩個擁核國家對彼此領土進行空襲，是史上首見，美國與中國大陸都出面呼籲雙方克制，以免情勢失控。

中國時報

國民黨總統初選七三制拍板 韓國瑜巧合鬆口了 從沒說不選 韓預告會有決定

真是無巧不成書！國民黨中常會27日甫確定維持現行「7成民調、3成黨員」投票的總統初選機制，前立法院長王金平的因緣也到了，訂3月7日宣布選總統，但最令外界最驚訝的，是幾乎同一時間，人還在新加坡拚經濟的高雄市長韓國瑜首度對角逐2020鬆口，說「會有決定，最終我一定會跟大家報告」。

美朝河內宣言 納入關係正常化

美國總統川普表示，他和金正恩會非常努力達成北韓無核化，他相信大陸、俄羅斯、日本和南韓都會非常幫忙。北韓將有無限的潛能成為經濟強權。金正恩則表示，「堅信會談將獲得讓所有人都歡迎的成果」。一般預料，金川二會後會發布河內宣言，在平壤採取實質步驟去除核設施後，美方將設立機制給予北韓經濟補償並逐步放寬國際制裁。雙方不但會將和平宣言納入，還會討論互設辦事處等關係正常化措施。

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