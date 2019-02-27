台灣燈會夯爆 新增高雄機場到大鵬灣車班

2019-02-27 20:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕二二八連假明天登場，高雄區監理所今表示，因應屏縣府取消「高捷高雄國際機場站─大鵬灣（南轉運站）」免費接駁車，明起緊急新增「小港機場─大鵬灣（南轉運站）」公路客運，並提供票價優惠措施。

屏縣大鵬灣舉辦的「2019年台灣燈會」佳評如潮、入園人數迅速攀升，縣府考量小港機場接駁車往返費時，228連假停止接駁服務，集中潮州、林邊等火車站往返接駁服務。

高雄區監理所為持續服務國際旅客或高雄南端民眾，緊急規劃新增「臨917小港機場─大鵬灣南轉運站」臨時路線，並協調國光、中南、高雄及屏東等4家在地客運業者共同接力，將於2月28日起至3月3日期間，每天下午2時20分起、往返開行共42班次。

監理所表示，提供全票80元、半票40元，但限現金購票者，或國外旅客憑國際航線登機證「免費」，但限今年2月19日至3月3日期間」等票價優惠措施，讓民眾不需擔心前往燈區的交通問題。

所長梁郭國表示，「臨969燈會快線、9189墾丁快線及9127A」等路線，停靠於大鵬灣主燈區的「西轉運站」，考量縣府原高捷線接駁車皆停靠於大鵬灣主燈區的「南轉運站」，另規劃與原高捷接駁車相同行駛路徑的「臨917」直達路線。

梁郭國指出，提供「小港機場─大鵬灣」區間的票價優惠，還擴大實施到「9117、9117A」等公路客運路線，希望能讓外國遊客及高雄南端的民眾有更多賞燈及返家的公車路線選項。

他建議民眾下載並利用「iBus公路客運」手機APP，輕鬆查詢公路客運路線班車資訊及預估到站時間，讓全家人開心出遊賞燈。

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