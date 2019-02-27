罹癌師收集回收材料 雙獲高雄燈會甲等獎

2019-02-27 23:40

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄燈會「2019全國創意花燈競賽」頒獎，罹癌師助2校學生收集回收材料，雙獲甲等獎肯定。

頒獎典禮今天在鳳西國小舉行，高雄高工「雙豬戲春賀新歲」獲高中職甲等及環保創意獎、高中職組甲等2項大獎，學生收集廢棄腳踏車骨架、環保材料，並逐片切割5千片瓦楞紙製成「雙豬」燈籠，而興仁國中「改造更新辭舊歲，脫胎換骨『豬』事通」也獲甲等獎，都由呂寶欽老師指導。

呂寶欽於製作期間罹患攝護腺癌，拖著病體，直到繳件當天才住院接受手術，手術成功，而指導花燈採金屬焊雕，需耗時超過3倍時間，造型具力度及美感，可保存超過10年，已3年獲得燈會獎項，民間廠商竹柏苑（麥芽餅廠商）特地從台北包車南下收藏。

興仁國中校長王文正說，呂師執教生活科技，放心不下學生及作品，交件後才動手術，精神令師生動容。

教育局長吳榕峯頒獎表揚燈王等得獎作品，今年有49件作品參賽，呈現「豬」年生肖故事等創意，造型可愛具萌氣，並結合新任市長韓國瑜等城市風貌。

吳榕峯表示，從國小生到樂齡中心爺爺奶奶都參賽，展現多元跨世代風貌，也發揮活到老、學到老精神，讓燈會美學生活化。

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