高市推6場愛河畔單身聯誼 參加就送千元好禮

2019-02-27 21:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市民政局今年3月起將於愛河畔，推出6場「就是愛河（和）你天長地久」單身聯誼活動，由鳳山戶所主辦「愛在高雄瑜你在一起」打頭陣，戶所人員當起月老幫未婚男女牽紅線，還贈送千元好禮。

市府主打愛情產業鏈，今年春節及西洋情人節登記結婚人數創新高，民政局趁勢追擊，規劃6場單身聯誼活動，邀請未婚男女於愛河畔，體驗浪漫、永浴愛河，戶所人員充當月老，牽起一對對好姻緣。

由鳳山等5個戶所與五甲龍成宮合辦的「愛在高雄瑜你在一起」打頭陣，將於3月4日開放報名，3月23日登場，不但贈送參加者千元好禮，配對成功加碼晚餐券及禮盒，還有機會抽中雙人飯店住宿券。

鳳一戶所主任歐敏信表示，去年因戀愛巴士單身聯誼活動大受好評，今年仍由美和科技大學觀光系陳芳華師生，設計一系列協力闖關遊戲、分組大地遊戲、配對時刻及共進下午茶活動，促進未婚男女感情升溫。

鳳二戶所主任李元新指出，鳳山五甲龍成宮是高市唯一發放生育津貼的廟宇，今年贊助未婚聯誼活動，連高雄國賓、鈞怡大飯店、志明花生糖專賣店等也加入行列。

中油員工林瑞慶與市府員工張佳雯昨登記結婚，鼓勵未婚男女參加市府未婚聯誼活動，林瑞慶對市長韓國瑜喊話，年輕人因薪資低及高房價不敢結婚，希望市長努力招商，吸引大型企業駐廠高雄，提供更多工作機會，透過企業競爭搶才，帶動市民薪資成長。

林瑞慶坦言不敢生太多，盼市長打造友善育嬰環境，中小學義務教育免費，有小孩的家庭能提高減稅額度，市府也應與產業合作，父母帶小孩出遊或搭車，也能享受門票及搭車優惠，政府若能這樣做，他們願意生3個。

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