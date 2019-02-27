記得迴避！ 彰化縣永靖鄉今晚「送肉粽」！

2019-02-27 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕新竹今晚8點將有「送肉粽」儀式，也有網友在臉書分享，彰化縣永靖鄉今晚9點也將有送肉粽儀式，提醒網友記得迴避。

根據多名彰化網友分享送肉粽消息至「永靖家園」、「彰化人大小事」等臉書社團消息指出，永北村村長辦公室公告，今天晚上9點彰化縣永靖鄉開始送肉粽儀式，晚上11點從喪家出發，會路經永福路、西門路、瑚璉路、中山路，後經漢寶草屯東西向快速道路，最後至西濱送肉粽至出海口，並提醒各位鄉親在此期間儘量避開該區域，以免沖煞，有網友貼心找了沖煞生肖，指出：「今日沖：牛，時沖：蛇、馬。」

據了解，民間流傳，若有人上吊自殺，死後怨氣太重，陰魂恐會在陽世「抓交替」，因此有家屬會舉辦「送肉粽」儀式去煞，將其上吊的梁柱與樹枝鋸下，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊的大海去煞。

一般流傳送肉粽有7大禁忌，包括了海邊的東西別亂撿（可能是死者的相關物）、參與送煞者切勿戴項鍊（與上吊的意象有關）、不可脫隊（容易被煞氣跟）、沿途避免呼喊人名（避免被煞氣跟）、送肉粽的活動範圍住家要緊閉門窗（避免煞氣竄入）、回程時不能轉頭看（避免被煞氣跟）、並在拜拜後才能回家（祈求神明保護）。

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