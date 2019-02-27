大慶商工聯合畢展 最美艷模特兒是「他們」

2019-02-27 21:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕Show出自信！彰化縣大慶商工今日舉辦畢業專題製作成果發表會，校方特別準備一長形舞台，讓學生仿效時尚名模走秀，展示自己設計的畢業作品，其中來自美容科的楊志傑、江維軒等4位男學生踩著15公分高跟鞋上台，舉手投足展現嫵媚，意外成為現場最美艷焦點。

大慶商工今晚舉辦畢業成果展年度盛會，有別以往只有美容科、時尚科擔綱，今年召集多媒體動畫科製作短片、航空電子科、資訊科、餐飲科及汽修科等一起來表演，其中汽修科乾脆把一台車開上會場，以「人要衣裝，車要塗裝」為主題，搭配女模們一起走秀，引起陣陣驚呼。

令人期待的美容科與時尚科的創意造型走秀，今年以「頑色」、「燼域」、「吞世」、「無畏」等為主題，學生們發揮創意利用吸管、不織布、保麗龍、樹枝等設計服飾，搭配戲劇般的彩妝、髮藝進行走秀，有些生澀，但也有模有樣。

伸展台上還有4位爭豔男模，來自美容科的學生楊志傑，穿上一襲黃、藍、紅春裝，腳踩約15公分高的高跟鞋擔任主秀，最令人驚豔。楊志傑表示，從小對美容美髮有興趣，選讀美容科時一度發生家庭革命，後來家人決定支持我的興趣，這套衣服就是跟媽媽一起縫製，也請教媽媽如何走高跟鞋，這次畢業製作能擔任主秀，覺得很開心。

大慶商工校長黃偉哲說，學生非常努力完成、展現學習成果，尤其汽車科3年級學習鈑噴技術，畢業後可以立刻就業，很快可以賺第一桶金，另看到美容與時尚造型科學生美麗的展現，未來不管升學、就業都能很順利。

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