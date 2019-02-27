週四北部、宜花稍轉涼 中南部注意日夜溫差、空氣品質

2019-02-27 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕明（28）日東北季風增強，北部、宜花地區氣溫稍微轉涼，中南部及台東則較為溫暖，高溫可達27至30度，但清晨溫度最低為17度，民眾要注意日夜溫差問題，適時添加衣物以免著涼；迎風面的大台北及宜蘭有局部短暫雨，花東局部陣雨，中南部則是多雲到晴的天氣，要留意空氣品質狀況。

中央氣象局預報，北部高溫約20至22度，宜花24、25度，中南部及台東則較為溫暖，可達27至30度；清晨各地低溫約17至20度。

今年編號第2號中度颱風「蝴蝶」，今（27日）14點位在鵝鑾鼻東南東方2130公里處海面上，朝西北西方向緩慢移動，強度漸弱，對台灣的天氣並無直接影響，但東半部地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有發生長浪的機會，民眾從事海邊活動、海上作業時多注意安全。

天氣風險公司說，228連假天氣不算差，但假期頭尾要留意天氣變化，像宜蘭易有短暫雨勢，東北角易有陣雨，中部到高屏地區要留意空氣品質。建議民眾趁假期到戶外賞花，許多地方此時的花況良好，切勿等下週有較多雨勢後才進行。

溫度方面，北部17至21度；中部17至29度；宜花19至25度；台東21至28度；南部19至30度；連江11至13度；金門、澎湖為16至24度。

紫外線方面，基隆為「低量」級；雙北、桃竹苗、宜花、彰化、連江和金門為「中量」級﹔台中、南投、雲嘉南、台東、高屏和澎湖為「高量」級。

空氣品質方面，宜花東是「良好」等級；竹苗、馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南主要是「橘色提醒」等級，午後東北風增強，北部地區空氣品質可能會改善，中部、雲嘉南內陸近山區風速偏弱，局部地區可能達紅色警示等級；高屏地區位在下風處，風速較弱，易累積污染物，空氣品質為「紅色警示」等級。

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