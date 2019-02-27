十三行行動服務上路近2年 北北基桃即日可免費申請

2019-02-27 20:56

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市十三行博物館自2017年起推出行動博物館服務，將水下考古虛擬實境、考古探坑、原住民族樂器以及人骨拼圖模組帶進社區、學校、托老中心等，即日起受理北北基桃地區個人及機關團體免費申請。

十三行博物館表示，自2017年3月起陸續推出4套行動博物館模組，至今已服務128場次，超過5萬3千人次體驗，創造博物館與民眾的新互動。此外，今年更首度正式開放「考古旅行箱」行動教具免費借用，服務範圍擴大至全國公私立小學。

其中，全國首創的「水下考古VR行動列車」，透過虛擬實境結合水下考古，主動走入公共托老中心。此外，也將國定十三行遺址、大坌坑遺址文物與考古學知識，濃縮在「考什麼古」行動模組中；以人類學為基礎展出台灣原住民族7項樂器與影音資料，視覺聽覺兼具的「來自山林的聲音」模組；以及以生物考古學為基礎設計，探索人骨與考古奧秘的「人骨拼圖」行動模組。

館長陳春蘭表示，博物館行動服務打破固有建築物的限制，提供「無牆博物館」提升教育展示功能，透過主動出擊方式，扭轉民眾對考古博物館刻板印象，也落實文化平權理念。

行動博物館服務即日起受理北北基桃的個人、社區、學校、社福機構、民間機構和私人企業等免費申請，相關表單可至新北市政府文化局網站下載。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/