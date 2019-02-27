醫病》攝護腺癌排名高於全國 醫師籲苗栗男性別害羞檢查

2019-02-27 21:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕衛福部國民健康署統計，去年國人十大癌症排行榜，攝護腺癌第6名，不過衛生福利部「癌症品質」認證的苗栗縣大千綜合醫院，去年診斷的十大癌症排行，攝護腺癌高居第2名；醫院研判，與苗栗地區老年人口多有關，以致患病人數相對較高， 建議40歲以上男性定期到泌尿科檢查。

大千綜合醫院癌症中心主任黃明立表示，目前攝護腺癌發生的原因仍不明，可能的因素包括年齡，年紀愈大，發生攝護腺癌的機會也越高；家族史，據統計，九%的攝護腺癌病人有家族病史；飲食及環境因素，動物性脂肪或賀爾蒙影響。

黃明立說，大多數的男性基於害羞或沒有攝護腺癌預防的觀念，導致病症變嚴重後才到醫院就醫，苗栗地區老年人口多，因此罹患攝護腺癌的病人也較多。

黃明立指出，攝護腺癌初期沒有症狀，若開始出現症狀時，可能和良性攝護腺肥大的狀況差不多，像是尿急、頻尿、尿流細小、血尿等問題，因此建議40歲以上男性可以定期到泌尿科檢查。

黃明立說，若有任何症狀也要盡快就醫，篩檢方式包括醫師問診、理學檢查（包含肛診）、尿流速及超音波檢查、及PSA（攝護腺特異抗原）癌症指數篩檢。

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