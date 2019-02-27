「行聊，苗青」全國特優 全國高中唯一獲獎

2019-02-27 22:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立苗栗高中國文、英文、地理、藝能教師合作，設計出校本位特色課程「行聊，苗青」，培養學生跨科、跨界的思維，進入社區場域探究在地客家文化，創作產出苗栗的「山海經」、「水經注」、「搜神記」及多個桌遊遊戲，獲客委會優良課程教學方案「特優」，昨天領獎，校方將於108學年度起，納入全校必修課程。

苗栗高中於2015年成立「社會語文實驗班」，由校長黃國峰、教務主任謝郁俊與校內國文、英文、社會、藝能科教師，進行課程發想，帶領學子透過跨科視野，培養學生利用多元觀察能力、應用語文能力及美感，去實際走訪家鄉、了解家鄉。

期間，學生尋訪縣內山海線各火車站，完成「山海經」；踏查縣內水圳，完成「水經注」；朝聖縣內十二大廟，完成「搜神記」，更進一步將所學所聞，添加創意發想，設計成「鐵路謎蹤」、「玩食苗栗」等桌遊。

因苗栗是客家大縣，教師團隊更把課程，延伸入客家文化領域，並透過英文行銷，讓客家文化從在地走向國際。

校長黃國峰表示，「行聊，苗青」是教師團隊多年特色課程的精髓累積，結合國家藝術基金會長篇小說閱讀計畫及客委會「客語結合十二年國教校本位課程實施計畫」，更擴大、深化學校課程地圖、課程設計。

黃國峰說，學校將於一○八學年度起，納入全校必修課程，期許學子透過課程引導，因挖掘而創新，從「知識」走向「能力」，也走向生活「素養」。

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