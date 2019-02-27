新北打造友善校園 宣示反毒、零霸凌

2019-02-27 18:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府教育局今天在板橋區重慶國中舉辦「反毒拒色零霸凌 校園友善同步行」宣導活動，並表揚防制學生藥物濫用績優學校。教育局長張明文帶領全校七年級生戴拳擊手套，擊破「毒、色、霸」的造型看板，宣示捍衛友善安全校園的決心。

張明文表示，現今社會充滿腥羶色的訊息，毒品、霸凌、暴力及色情等是校園常面臨的議題，市府透過「Kahoot線上測驗平台」設計問答遊戲，建立學生正確的反毒觀念，幫助學習新知能，並鼓勵學生從事有益身心健康的活動，包括運動或參與社團等，未來盼結合警政、社政及衛政等系統，給予高關懷青少年更多關心。

市議員林國春表示，過去他擔任刑警時，因為偵辦毒品案遭人誣陷，所以對毒品非常厭惡，當年在美國求學時，也是研讀毒品、預防犯罪相關課程，希望藉由宣導活動，讓每位學生了解毒品危害、勇於舉發，期許新北市毒品防治辦公室多管齊下，把毒品掃出校園。

市議員劉美芳說，毒品對身體造成傷害，長期吸食K他命者，甚至1天要上200多次廁所，一輩子完蛋，毒品種類繁多，有的做成巧克力、毒品郵票或咖啡包等造型，誘惑青少年嘗試，她主張除加強毒品宣導外，針對販售及散佈者應加重刑責，遏止毒品危害。

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