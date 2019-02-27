冠心病患更要注意 LDL數值別超過70

2019-02-27 15:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕血脂控制很重要，它和心血管疾病發生的風險有很大關係，特別是以有冠心病病史的病患更要注意；醫師提醒，健檢時要特別注意低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）這數值，若超過70mg/dl，再發機率高達25%。

低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）俗稱壞膽固醇，許多流行病學和臨床試驗都證實他是冠狀動脈心臟病的危險因子。血脂及動脈硬化醫學會理事長李貽恒指出，國內研究發現，有超過八成的病患沒控制壞膽固醇、數值都超過70mg/dl。

李貽恒指出，壞膽固醇每降低39mg/dl，就能減少22%的心肌梗塞和中風的風險，有裝心臟支架的病患再發生心血管疾病的機率也會減少。

2017年新版《台灣高風險病人血脂異常臨床治療指引》中，將有冠心病病史、急性心肌梗塞病史等高風險族群的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）標準，從小於100mg/dl，再降低為小於70mg/dl，健保給付也同時根據這標準放寬，預計受惠的民眾可達三萬人。

馬偕醫院總院副院長葉宏一說，控制壞膽固醇最重要的是持續用藥，不能看到檢驗數值恢復正常了就停止用藥，且根據台灣健保資料庫統計，有持續使用Statin類藥物治療的病患，可降低9%重大心血管事件發生率，更降低39%的住院死亡率。

李貽恒說，血液中的好、壞膽固醇數值高低，跟飲食習慣只有約兩成影響，所以並非只靠著吃清淡少油的食物就能完全控制，若壞膽固醇太高的人，還是要靠持續藥物控制才能有成效。

李貽恒說，對一般人來說，只要正常和健康的飲食和作息、戒菸戒酒，以及規律運動，應該都能維持正常的膽固醇數值。

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