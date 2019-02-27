烏日高鐵旁2公頃的向日葵花海大爆發

2019-02-27 15:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕228的4天假期將展開，烏日區農會在烏日高鐵特區內的農田所種植廣達2公頃的向日葵花已大爆發，全部綻放，超大的黃色花瓣隨風搖曳，四週更是綠油油的秧苗，還有田梗，充滿著田園風光，不同於觀光景點的熱鬧，反而有寧靜的美感。

烏日區農會今年在元月26日舉行拔蘿蔔活動，40公頃的農地中，規劃了波斯菊約30公頃、向日葵2公頃及蘿蔔種子約8公頃。

依照過去的慣例，活動一旦結束後，農會就把會地還給農民，重新把農地整理，恢復種稻米。

不過，因為今年雨水不足，元月份舉行拔蘿蔔活動的時期，雖波斯菊有開，但2公頃的向日葵花，只開了部份。

烏日區農會今年增加種植2公頃的向日葵是為慶祝百年慶，但是在拔蘿蔔活動期間，多數的向日葵仍在含苞待放，因此農會決定保留向日葵的農地，向農民延長租地。

向日葵花海經過1個多月的生長，目前已在高鐵台中站旁的農田盛開著，而且已是全部綻放，一整片的向日葵花海，隨風，生長在一片綠色農田的中央，非常搶眼。

228假期將展開，若民眾不喜歡人擠人的觀光景點遊玩，不妨來烏日的向日葵花海來走走，地點位在高鐵路三段旁的農田，要穿越國道一路的涵洞，或者是走學田路論子巷，農會表示，由於道路狹小，民眾必須將車子開到某一地點再走進去。

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