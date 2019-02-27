華航罷工補償方案設上限 消基會轟誠意不足

2019-02-27 14:25

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師罷工已落幕，但餘波盪漾，由於罷工導致數萬旅客行程受阻，華航設置「彌補專區」，補償旅客因滯留衍生的住宿、交通、餐食等費用，每人上限250元美金。但消基會聲明，彌補並非賠償，華航缺乏誠意，也不應該設定上限。

消基會表示，華航使用「彌補」一詞，有規避責任之嫌。法律上彌補、補償代表不可規責事由，顯見華航自認為自己無須負擔責任，因而不用「賠償」一詞。

消基會董事長雷立芬表示，根據華航運送條款，華航將罷工列為不可抗力因素，但僅屬於單方面的定型化契約條款，不僅免除責任，更限制旅客行使權利，無論根據消保法或民法，均違反誠信原則，應屬無效。

她認為，受僱於航空公司的員工罷工，醞釀絕非1天、2天，航空公司顯然可以預見並積極協商解決爭議。罷工造成消費者的損害，當屬可歸責事由，華航應對消費者負起全部賠償責任，且非設定有上限金額補償。

消基會呼籲，航空公司應與旅行社共同負擔過失責任，旅行社對於團體旅客應按比例賠償旅遊費用、最高賠償100％，而個人旅客亦能向華航提出損害賠償的請求。主管機關也應課予更重規範，以維消費者權益。

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