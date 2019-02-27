228連假 基隆遊樂趣好康放送

2019-02-27 13:58

〔記者盧賢秀／基隆報導〕228連假，為吸引遊客到基隆吃喝玩樂，基隆市政府與形象商圈促進會合作，推出「基隆樂遊趣 好康大Fun送」優惠活動，24家店家提供7折不等的優惠拆扣，明天（28日）起至4月30日，在旅遊服務中心及店家發送優惠券，讓民眾拿好康，限量2000份喔。

產業發展處林處長青海表示，這是第2波促銷優惠活動，第1波是去年聖誕節至新年期間推出「環港商圈樂遊趣」，不僅帶動了商圈消費人潮，也受到廣大民眾的熱烈迴響。

這次228連假與清明假期間，推出第2波「基隆樂遊趣，好康大Fun送」優惠卷，日期也拉長，希望為基隆伴手禮及商圈業者帶來商機，歡迎遊客來基隆體驗好吃好玩的好康之旅。

林青海指出，參與優惠活動的商家有24家，有基隆十大伴手禮、優質餐廳、文創小物、服飾精品、咖啡飲料、特色小吃等，分別有7至9折等各式優惠應，民眾可到基隆旅遊服務中心或店家索取。相關優惠店家及資訊可至市府全球資訊網訊息快報（https://www.klcg.gov.tw/tw/News/Detail2?NewsId=1321007B&i=1）查詢。

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