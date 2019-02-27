前衛的先行者 莊世和展出戰後作品精選

2019-02-27 14:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣創價學會推出的「文化尋根．建構台灣美術百年史」系列展覽，即日起至5月10日展出重要台灣抽象藝術先驅莊世和的油畫作品。甚少舉辦大型個展的藝術家莊世和，此次展覽中精選多幅代表作，提供藝術愛好者窺探這位前衛先行者的精彩創作。

現年高齡95歲的莊世和，年幼時在潮洲公學校就讀期間，日籍教師發現他的藝術天份，開始以函授方式接受日本內地的藝術教學，之後在父親的鼓勵支持下，1938 年赴東京川端畫學校日本畫科就讀，1940年再至東京美術工藝學院純粹美術科就讀至研究科畢業。

他習得的前衛藝術，包括立體派、超現實、達達、包浩斯、抽象藝術等，1946年戰後，莊世和自日本返台，在台北發起「新藝術運動」，1958 年於台北市中山堂首次舉辦個展，是戰後在台灣甚早舉辦現代藝術個展的藝術家。

之後，莊世和返回南部，積極耕耘「綠舍美術研究會」、「新造形美術協會」等畫會，並長期為畫會展覽付諸心力、發表評論，一生努力創作，並用心深耕藝術教育、地方藝術活動長達一甲子，更悉心培育後輩藝術家。

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