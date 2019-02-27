高雄2月「名人帶路」嚐美食 有請總鋪師女兒

2019-02-27 13:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府推廣在地美食，2月份的「名人帶路」嚐美食，今天請來出身總鋪師家庭的漢來美食總經理林淑婷帶路，尋訪真正「巷子裡」的美味小吃切仔擔。

林淑婷是嘉義人，20幾歲就嫁到高雄成了港都媳婦，由於父親是一名總舖師，她從小就在爐灶邊幫忙，入社會工作後，一直從事餐飲相關行業，對於吃，她有著比一般人更敏銳的味覺和眼光。

這次名人帶路，高雄市觀光局長潘恆旭希望由具在地性、又懂得吃的行家來推薦，口袋名單裡的首選，就是漢來美食總經理林淑婷。

平時會與家人到鹽埕區吃小吃的林淑婷，特別推薦藏身在新樂街小巷子裡的「鄭家切仔擔」，這家從早上8點開到下午3點的小店，是歷經三代傳承的好味道，店面雖不大但整齊清潔。

店內的每道黑白切，上桌前都入大骨滾燙的熱湯裡燙過，沾食的配料和醬料也很簡單，就只有薑絲和醬油膏。老闆說，醬料太重會搶了食材的味道，因為所有的切料都是當天採購現煮的，所以特別香也特別新鮮。

此外，林淑婷也不藏私，推薦漢來飯店的福園台菜海鮮餐廳，該餐廳今天端出的經典菜色包括：白切雞（花蓮鄉庭自然雞）、炭烤鹹豬肉、黃金美拍檔（東港烏魚子）、香煎嫩豬肝、翠玉中卷（前鎮漁港現撈）、一品香刈包（花蓮蓮貞豬滷肉）、麻油雞酒燉米糕、三寶四神湯，以及主廚的私房料理：香煎蔥厚餅、漢來佛跳牆、鮮筍龍膽魚等。

潘恆旭當場吃得讚不絕口，豎起大拇指，稱讚福園台菜善用台灣在地的新鮮好食材，透過主廚精湛手藝，將美味經典的台菜創意呈現。

潘恆旭表示，4月將邀請作家瓊瑤來高雄，委由漢來美食推出福園台菜海鮮餐廳「瓊瑤宴」，主廚們將以瓊瑤著名的小說為發想，設計出10道別具創意的美食。

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