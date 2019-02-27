雲林四湖擬設廢棄物存放中心 居民不滿抗議

2019-02-27 13:57

〔記者林國賢／雲林報導〕一家塑膠材料廠申請於雲林縣四湖鄉申請設置廢棄物存放中心，縣府環保局今天勘查，村民憂心污染環境，也到場抗議拒絕設廠。

四湖鄉長蘇國瓏、副議長蘇俊豪、縣議員林建鴻到場關心，蘇國瓏說，企業到四湖鄉投資，帶動地方發展，鄉民一定竭誠歡迎，但若有污染疑慮，公所必須責無旁貸為鄉親把關、發聲，不允許任何汙染或迫害來到四湖鄉。

塑膠材料廠負責人陳姓負責人指出，預定設置的廢棄物存放中心，主要收取雲林等縣市工廠的廢棄塑膠料，進行廢料分選、粉碎，不會有焚燒動作，處理過的塑膠廢料也會回收轉售出去，不會有廢棄物問題。

陳員表示，塑膠廢料粉碎過程中可能會有噪音，怛不會有味道、廢棄物排放，廢水部分場內有廢水循環設備，也不會有排放廢水。

雲林縣環保局人員指出，該廠現階段正在地目變更中，環保局會持續派員勘查，並收集各界意見請廠商一一回覆，設廠除得配合相關消防法規、廢棄物處理設備，也得試營運3個月，才會正式核發營業執照。

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