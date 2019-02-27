特殊選才上台大 高市小港高中5生多元發展

2019-02-27 13:29

［記者黃旭磊／高雄報導］本週發佈學測成績，多校響應雄中、雄女終結放榜神話運動，小校學生靠科學實驗等多元才能錄取台大。

小港高中位於南高雄工業區旁，本週確定至少5生經多元選才、原住民獨招等管道，進入台大、中正、屏大及高師大就讀，對此，校長陳建民說，讓學生探索興趣並選修有興趣課程，印證十二年國教108課綱精神。

陳智勻藉希望入學錄取台大生化科技學系，曾擔任校內科學研習社美宣，並曾獲閱讀心得比賽特優、校內字音字形比賽第五名。畢業前，陳智勻鼓勵學弟妹多接觸新事物，勇於嘗試各類型學習活動或競賽，不要害怕失敗與挫折，「即使失敗也能得到正向結果。」

顏雯儀錄取中正大學物理學系，高二起參與自然科學比賽，曾獲106年度全國科學探究競賽入選、國立第一科技3D-MAKER高瞻創客研習技競賽創意獎等獎項。顏雯儀說，發表過程常達不到指導老師要求，仍積極面對困難、克服難題。

劉宇倫錄取屏東大學視覺藝術學系數位媒體組，就讀台電機電班期間熱愛影片剪輯及新媒體研究，高一自費報名世新大學廣電系暑期營隊，課餘時間拍攝微電影，協助校內活動成果影像記錄，並獲得全國和市區微電影比賽中第三名。劉宇倫說，清楚目標，高三上學期開始準備特殊選才資料，順利上榜。

李江龍錄取高雄師範大學工教系能源空調組，曾在勞動力發展署上丙級冷凍空調課程，並參加校外科學營及航空營，鼓勵學弟妹多拓展視野、找出興趣。

博翊萱藉由原住民獨招管道錄取高雄師範大學藝術產業學士專班，曾參加高雄聯合豐年祭、聖誕嘉年華會樂團表演，鼓勵學弟妹對學業努力不放棄。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/