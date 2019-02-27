嶄新的新住民服務中心 今天入厝

2019-02-27 13:23

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市新住民家庭服務中心提供新住民各式諮詢與諮商服務，為打造良好環境，新竹市府編列250多萬元預算重新裝修內部，貼心打造廚房區、吧檯區、閱讀區及親子交流空間，今天舉辦入厝儀式，市長林智堅也與來自泰國、韓國及印尼的新住民共同手工製作東南亞國家象徵入厝的美食香蘭丸子，共同慶祝中心重新啟用。

社會處長李季縈指出，新住民家庭服務中心位於東區孟竹國宅三樓，林智堅十分重視對新住民的照顧與服務，本次將該處36年的老屋重新裝修，設計依新住民課程與活動的需求及喜好，量身打造廚房空間，讓新住民聚會「一人一道菜」的形式可以在此自在發揮。

另外，重新裝修內部也設置吧檯休憩區及親子交流空間及照顧到各國母語的閱讀區，透過父母講母語讀本給孩子聽，讓家鄉的文化與故事可以傳承給下一代。

李季縈指出，目前竹市有9千多名新住民配偶，從各個國家來到台灣，因語言及文化的不同，適應很辛苦，新住民家庭服務中心提供像家一樣的空間，讓新住民們非常喜愛。

林智堅今天現場與來自印尼、泰國與韓國的新住民一同手作香蘭丸子，將黑糖內餡包入香蘭葉製成的糯米皮，這在東南亞象徵圓滿入厝，場面熱鬧溫馨，林智堅也關心問候新住民在台灣的生活狀況，泰國籍初入籍的新住民陳麗莎，得知新住民中心裝修完成，還特別打電話回家鄉，請家人寄傳統服飾過來，要今日與其他姊妹一同歡慶「入厝」。

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