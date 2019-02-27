看見多元性別攝影展 虎科大溫馨開幕

2019-02-27 13:16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾科技大學今天在藝術中心推出「看見彩虹心攝彩」性別攝影展暨性別平等教育系列活動，該校車輛工程系專任教師鐘證達現場小提琴演奏，全場瀰漫溫馨氣氛。

「老師是男生還是女生？每次國一新生入學時，學長姊們都不免地要回答這個問題。對當年的我們而言，老師低沈的嗓音，和她一頭微捲長髮的不協調，也一度是單純生活裡的大大謎團」……虎科大今天的性別攝影展帶學生及老師進一步探討性別平等意識。

為落實性別平等教育的精神與理念，提升校園性別平等意識，虎尾科技大學即日起至3月14日在該校藝術中心舉辦性別攝影展，今天開幕，副校長沈金鐘到場主持。

此次展出21件作品，是行政院為提升社會對於多元性別者處境的認識、消除性別歧視，舉辦同志家庭的日常生活、跨性別者生命故事、雙性人的性別處境等3大面向的「看見多元性別」攝影比賽獲獎作品，另還包括專題講座、主題工作坊等活動，吸引學生關注並增強學生的性別平等意識。

展覽期間該展場全天候播放「多元性別者對談沙龍」影片，由台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔、台中一中教師退休教師曾愷芯及國際陰陽人組織中文版網站創辦人邱愛芝，分享生命故事，該校學輔中心心理師楊堯翔則擔任現場導覽及解說，歡迎社區民眾及師生參觀。

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