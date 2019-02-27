民間調查大學國際與跨域 提醒中國地域觀念不利台生

2019-02-27 13:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學問網站針對大學，今公布跨域學習、國際學習等學程調查，分析台灣各大學優勢強項，認為未來應打破排名思維，選填自己心中第1名的大學科系；更提醒赴中國、香港攻讀時，要考量地域排擠乃至中美貿易戰等變因，以免影響未來求職。

大學問網站執行長魏佳卉表示，該趨勢調查花4個月，收集到了135所大學問卷，進行跨域學習學程、國際學習學程等調查，發現全國共90校有國際交換、70校有海外實習、90校有雙聯學位；而全國的校內跨域學習共1601門、校外跨域有2666門、微學分有1068門等，呈現國內大學發展。

魏佳卉還分析，近期中國放寬台生申請赴中念書的門檻，香港各大學也來台招生，但提醒出國前須考量各種狀態；如中國招生台生的大學雖達366所，但其中985等級的僅36所、211等級僅93所，且中美貿易大戰，中國留學生將來赴美攻讀研究所恐受影響。

香港方面，魏佳卉認為，適合喜歡商學院且有志國際金融業的人，畢竟有些台灣沒有的跨國企業實習機會，但其他領域則須考慮；加上同樣中美貿易大戰，使香港金融業自由度降低，相關行業的板塊恐漸漸位移。

立委鍾佳濱說，呼籲未來斜槓人才概念，將來工作與大學科系不見得重疊，如自身是大學歷史系畢業，如今從事問政工作，而在大學學位已不再限定單一科系，各校有跨系、跨校制度，不見得一定要進名牌學校取畢業證書，而因細看這些學習內容，另青年的舞台在世界，不會被侷限在台灣。

教育部高教司副司長梁學政也說，自己本身學法律，卻來從事教育工作，強調政府推的高教深耕計畫，除了各校特色，也希望鼓勵學生跨域，如要學校降低輔系、雙主修門檻，或提供大一大二不分系等；近期亦修了學位授予法，讓打破科系分界，更促成跨校學校，未來在國際交流、新南向上也將持續努力。

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