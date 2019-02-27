228連假將至 中市規劃多元交通疏運措施

2019-02-27 12:23

〔記者張菁雅／台中報導〕因應228連假，台中市政府交通局已與交通部國道高速公路局協調，將視國道及地方車流狀況，彈性開放國道1號（豐原至台中路段）路肩時段及調整路口號誌時制；而高鐵疏運期間（2月27日至3月4日）每日加開6班列車，台鐵則加開各級列車總計301列次及加掛車廂316輛次。

228連假長達4天，不少民眾會利用假期出遊、返鄉，交通局長葉昭甫呼籲，民眾前往各景點旅遊時，可事先查詢主辦單位相關交通管制訊息，多搭乘大眾運輸，例如若民眾前往高美濕地及海線地區遊玩，可搭乘行駛優化公車專用道的309路及310路公車，既省錢也可避免塞車。

公共運輸增班部分，高鐵公司將於疏運期間（2月27日至3月4日）加開6班次列車，分別為南下4班、北上2班，並提供3至5節自由座服務；台鐵局則於疏運期間全線加開各級列車總計301列次，以及加掛車廂316輛次；國道客運業者也將視情形加開班次因應。

此外，交通局表示，因應后里泰安櫻花季花期，自即日起至3月3日，每日上午8時至下午5時止，福興路段（泰安驛站住宿會館前往東至泰安派出所前）及安眉路段（泰安派出所前往西至泰安國小）實施行人步行區，並視情形實施交通管制禁止車輛進入。櫻花季期間也提供接駁車，接駁車發車時間為假日上午8時30分至下午5時，每8至10分鐘由泰安新火車站發車，請前往參觀民眾多多搭乘。

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