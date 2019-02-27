飛安會：空勤組員派遣問題、紅眼最疲勞 也應自我管理

2019-02-27 10:24

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交委會今天進行「我國航空安全及從業人員權益保障」專案報告，飛安會指出，近10年國內共12件有關疲勞報告案件，包括人力派遣、紅眼航班。飛安會利用疲勞生物數學模式，分析華航10年前的紐約─安克拉治班表，發現2人派遣疲勞指數為4.92，若改派3人降至4.58，皆未超限。

飛安會主委楊宏智表示，外界關注疲勞問題，疲勞調查與建議是飛安會法定職責，最重要是積極預防，近20年與疲勞有關建議共21項，近年中興航空直升機墜海、復興航空澎湖空難、凌天航空事故等均與疲勞有關。飛安會已引進疲勞生物數學模式，利用科技把關飛航安全。

他也說，飛安會106年起執行疲勞風險評估分析研究，國內4家業者均已引進疲勞生物數學模式4年之久。飛安會分析華航美國紐約─安克拉治航線，2人派遣疲勞指數為4.92、3人則降至4.58。而根據標準，5以下須提醒組員注意個人疲勞管理；超過5則須強化任務前疲勞評估；5.3以上建議調整班表；超過6則應禁止派遣。

楊宏智說，分析華航該條航線已是10年前的舊班表，航空公司目前已有客觀工具可以使用，有效改善疲勞管理。

民航局長林國顯表示，部分航線比較辛苦，要求航空公司依照規定給予足夠休息時間，控制疲勞。

楊宏智指出，根據飛安會自願報告系統，近10年共12件有關疲勞的案件，主要是人力派遣、紅眼航班；另根據問卷調查飛航組員疲勞主因，飛航執勤時間過長占59.6％、任務時間報到過早導致睡眠時間受限59.3％、紅眼航班51.3％、生理時鐘與高工作負荷36.6％。

他說，飛安會建議包括強化管理訓練、建立有效變動管理機制、甚至藥物使用，以及改善人力問題等；不過，航務人員也應該自我管理，如同常人開長途車，生理與心理因素交錯，只有自己最清楚，組員排班優化屬於公司管理，一定要有效也不能違反飛時規範。

民航局長林國顯表示，民航法依據ICAO與國際接軌，為提升飛安監理，訂定AOR並要求航空公司建立安全管理系統，同時進行飛時優化管理，每月將統計資料提報民航局，若違反法規將要求改善。今年9月並將針對組員疲勞管理議題召開國際研討會，邀國外航空公司與專家分享疲勞風險管理系統（FRMS）運作經驗。

立委李昆澤提醒，勞動權益要照顧，勞工是台灣最重要的翅膀，他們才能帶領台灣飛遠、飛好，且除了可取代性低的機師、空服員，基層人員較難藉由長期罷工爭取權益，華航必須平時就多與其溝通並給予照顧。

華航總經理謝世謙表示，昨天已與企業工會討論延長工時、女性夜間工作等議題，將在最短時間解決。

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