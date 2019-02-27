媽媽叫沒反應.…3歲童被醫師挖出2公分超大耳屎

2019-02-27 10:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「每次跟他說話都沒什麼反應！」花蓮一位媽媽直覺3歲大兒子「聽力好像有問題」，經門諾醫院小兒科醫師檢查發現右側耳朵的耳道被耳屎塞住了，立即為幼童清耳朵、夾出2公分長的『耳屎怪物』後，耳屎一夾出，小男孩右耳立刻對聲音有反應！醫師呼籲家長如發現幼童聽力問題，應求助於小兒科或耳鼻喉科醫師，千萬不要自行挖耳屎，以免造成幼童脆弱的耳道受傷。

小男孩顯得有些不安，媽媽緊抱住小男孩固定頭部及身體，醫師嘗試夾出，終於在第3次成功，把巨大耳屎夾出來，共夾出2塊，最大的用尺量有2公分大，小顆的也有1公分！夾出後，媽媽輕輕喊著兒子，兒子也轉頭報以笑容，媽媽終於放心了。

門諾醫院小兒科主任鄭永隆說，幼童耳朵被耳屎塞住，長期下來聽力多少會受到影響，但不建議父母親自己清耳屎，因孩童的耳道較小，不小心就會造成耳道出血或是耳膜穿孔，反而得不償失。

鄭永隆說，小朋友好奇心驅使，臨床上曾經遇過幼童將BB彈的小珠子放進耳朵、將水銀電池塞進鼻孔，水銀電池有毒，自己清有危險。

他說，醫師挖耳朵的方法，除了直接夾出，也可透過耳朵清潔水、耳滴劑，甚至是使用在耳朵的抗生素，以溶解耳屎，讓耳屎順利取出。

他說，部分家長習慣用髮夾替小孩掏耳朵，有感染風險也容易造成耳道受傷，至於使用棉花棒則可能反而把耳垢推入更深的耳道，造成耳屎「塞車」，更不容易排，此請求專業才是最安全的作法。

醫師強調，大多數人耳屎都會自行掉出，不需要特別去清理，且耳屎也能保護外耳道，讓耳朵不受外力衝擊、防止昆蟲異物進入等功用。

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