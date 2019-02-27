又咬又抓 小鳥「釘孤枝」到渾然忘我

2019-02-27 09:21

〔記者佟振國／南投報導〕不要打了啦！好多人在看！最近民眾的LINE群組瘋傳一段「瘋狂打架」的影片，讓人以為可能是暴力血腥畫面，沒想到竟是1對小鳥打架的趣味影片，只見鳥兒用嘴死命咬住對方，雙腳也不斷踢抓，伴隨吱吱喳喳的叫聲，似乎已從樹上打到地上還不罷休，有人還好心勸架直呼「不要再打了啦！」，影片曝光也笑翻一堆網友。

動物的原始本能雙方互看不爽，可能就是大幹一架，不論體型大小，戰況同樣激烈，最近有民眾的LINE群組則是流傳1段小鳥打架的影片，影片中傳出小鳥吱吱喳喳的聲音，似乎吵得非常厲害，即見2隻小鳥在地上不斷轉圈，用尖尖的嘴巴死命的咬住對方，雙腳也不斷的踢抓對方的肚子，眾目睽睽之下互不相讓。

有民眾驚呼是小鳥在打架耶，從樹上打到地上了啦，用嘴巴咬還用腳踢，真的很誇張，打到渾然忘我，完全不顧旁邊一堆人在看，有人好心勸架直呼不要再打了，民眾也以手機拍下這難得又爆笑的畫面，許多民眾看過都說實在太好笑了。

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