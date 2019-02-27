不顧殘障妻騎機車上班 伊甸CEO被爆日行百里接送小三

2019-02-27 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕伊甸社會福利基金會執行長黃琢嵩，遭到週刊直擊與女下屬婚外情，他不僅每天從基隆的住家前往北投載陳姓女下屬上下班，兩人還常帶著林女的兒女用餐，甚至在小年夜到北投的溫泉飯店開房間。

《鏡週刊》報導，2月3日小年夜，50歲黃琢嵩帶著42歲林女及其一對兒女，到北投陶板屋吃牛排，就像是一家人用餐，場面溫馨。聚餐結束後，黃琢嵩先駕車送林女的兒子回家，再到北市太原路一家玩具精品店買玩具，場面就像父母帶著女兒逛街一般。黃男送林女的女兒返家後，晚間10時左右，黃琢嵩再帶著林女到北投中央北路三段上的「北投輕行旅」溫泉飯店開房間，兩人頗有警覺心，一前一後進入飯店，直到隔天上午才退房，小年夜當晚這間溫泉飯店的雙人房要價3600元。

報導提到，黃琢嵩對林女相當呵護，幾乎每天上演溫馨接送情。黃琢嵩從基隆先開車到北投豐年路，買好早餐等著林女母女，接著載林女的女兒到北投國小上學，再送林女至15公里外的三重區光復路二段的養護中心上班，自己才去北市文山區的伊甸基金會上班，下班之後再度上演溫馨接送情，幾乎是日行140公里。

《鏡週刊》報導，相較黃琢嵩對林女的開車溫馨接送情，患有小兒麻痺的黃琢嵩妻子卻是獨自騎著殘障機車上班。黃琢嵩還曾在接受《伊甸園月刊》專訪曬夫妻恩愛形象，「我從來不覺得自己不需要婚姻，我隨時準備好自己成為別人合適的另一半，不預備永遠沒機會，我勇敢追求感情。」

黃琢嵩回應，坦承偶爾會接送林女上下班，但關於北投開房間一事，則說是最近工作瓶頸很大，想靜一靜，才請家住北投的林女幫忙找合適的溫泉，強調絕對沒有跟林女一起在溫泉飯店過夜。林女則對黃琢嵩的溫馨接送情矢口否認，「這是莫須有的，怎麼會有這樣的傳說。」關於溫泉旅館過夜一事，林女解釋，「地緣的關係，所以帶他過去。」

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